La ristampa di «Bloodlines» di Terry Allen and the Panhandle Mystery Band

Nel suo multiforme quarto album, Bloodlines del 1983, l’acclamato cantautore e artista visivo statunitense Terry Allen contempla la parentela e i legami familiari con satira e affetto davvero travolgenti.

Questa ristampa, rimasterizzata dai nastri analogici originali, include registrazioni tematicamente correlate ma provenienti da fonti disparate: dall’irriverente ballata dell’autostoppista Gimme a Ride to Heaven Boy (con Joe Ely) a due canzoni scritte per opere teatrali.

Bloodlines di Terry Allen and the Panhandle Mystery Band, uscito il 6 maggio 2022 con una nuova veste grafica, è un classico del cosiddetto “country fuorilegge”. Buon ascolto. (La redazione)

