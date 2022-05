«Where’s The One?», l’album collettivo del supergruppo Congotronics International

2 Minuti

235 Parole

Where’s The One? è un album collettivo creato dal supergruppo Congotronics International composto da Konon No.1, Kasai Allstars, Deerhoof, Juana Molina, Wildbirds & Peacedrums e Matthew Mehlan degli Skeletons.

Un disco epico e collaborativo che riunisce 19 musicisti provenienti da quattro continenti, che lavorano insieme per creare un nuovo linguaggio musicale che combina la musica tradizionale degli artisti congolesi con i vari stili rock sperimentali dei loro estimatori residenti in Europa e nell’emisfero occidentale.

Le 21 canzoni di Where’s The One? consistono in registrazioni di concerti dal vivo e brani in studio prodotti negli anni prima, durante e dopo il loro tour Congotronics vs. Rockers del 2011.

Il tour ha riunito questi artisti per la prima volta: in tutto, dieci cantanti, cinque chitarristi, tre suonatori di likembe, cinque percussionisti, due bassisti (incluso Vincent Kenis di Crammed Discs) e tre batteristi, con esibizioni in 16 importanti festival e luoghi di dieci Paesi.

Il processo di registrazione è andato avanti a intermittenza negli anni successivi al tour fino a quando non è stato finalizzato nel 2021 da John Dieterich e Greg Saunier dei Deerhoof insieme a Marc Hollander di Crammed Discs.

Where’s The One? è uscito il 29 aprile 2022 ed è disponibile in streaming su Bancamp. Buon ascolto. (La redazione)

