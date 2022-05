«Ok boomer» è il nuovo singolo degli Zen Circus con Brunori Sas

1 Minuto

Esce oggi, lunedì 16 maggio, il videoclip di Ok Boomer, il nuovo singolo degli Zen Circus con la partecipazione di Brunori Sas.

Si tratta del terzo estratto dal disco Cari fottutissimi amici, la nuova avventura discografica degli Zen Circus in uscita il 27 maggio 2022.

Un album interamente composto di featuring, su canzoni inedite realizzate per l’occasione, frutto di molteplici collaborazioni con colleghi stimati e amici di vecchia data: Motta, Claudio Santamaria, Brunori Sas, Luca Carboni, Ditonellapiaga, Speranza, Management, Fast Animals and Slow Kids, Emma Nolde e Musica da Cucina sono gli ospiti speciali che affiancano gli Zen Circus in questo lavoro.

Già anticipato dai brani 118 con Claudio Santamaria e Caro fottutissimo amico con Motta, il nuovo album si arricchisce di una nuova anticipazione, il singolo Ok Boomer: un brano in cui Zen Circus e Brunori Sas si incontrano nella scrittura condivisa lavorando sinergicamente a testo e produzione musicale, proprio nello spirito di massima libertà e collaborazione che ha guidato il lavoro sul nuovo album. (La redazione)