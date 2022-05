Say Sue Me. «The Last Thing Left» è il nuovo album della band indie rock sudcoreana

1 Minuto

126 Parole

I musicisti sudcoreani Sumi Choi, Byungkyu Kim, Sungwan Lim e Jaeyoung Kim (alias Say Sue Me) hanno da poco pubblicato un nuovo album dal titolo The Last Thing Left.

Si tratta del terzo lavoro sulla lunga distanza della band indie rock di Busan, Corea del Sud, dopo We’ve Sobered Up del 2014 e Where We Were Together del 2018.

The Last Thing Left, uscito il 13 maggio 2022, si compone di 10 tracce che si muovono tra dream pop, surf rock e post-punk incentrate sul tema della realizzazione dell’amore. Buon ascolto. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA