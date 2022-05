Kendrick Lamar. Ascolta «N95», singolo estratto dal quinto album «Mr. Morale & the Big Steppers»

Mr. Morale & the Big Steppers è il quinto album in studio del rapper statunitense Kendrick Lamar.

Pubblicato il 13 maggio 2022, Mr. Morale & the Big Steppers è stato accolto positivamente dal pubblico e dalla critica specializzata.

Il nuovo disco hip hop di Lamar contiene elementi di free jazz, psichedelia, soul, funk e passa in rassegna temi come traumi infantili e generazionali, la religione, la cancel culture, l’infedeltà e l’identità di genere attraverso 18 canzoni.

Il producer e rapper americano si esibirà dal vivo a Milano il 23 giugno 2022, per l’unica data prevista in Italia.

N95 è il nuovo singolo estratto dal Mr. Morale & the Big Steppers di Kendrick Lamar. Buon ascolto. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.