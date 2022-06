Paolo Benvegnù con «Delle inutili premonizioni. Venti anni di misconosciuto tascabile – Vol. 2»

1 Minuto

Delle inutili premonizioni. Venti anni di misconosciuto tascabile – Vol. 2 è un disco eclettico, originale, nato dal lungo percorso di studio di Paolo Benvegnù (voce, chitarre, synth e cori) in compagnia di Luca Baldini (basso), Gabriele Bertoli (chitarra), Daniele Bertoli (batteria) e Saverio Zacchei (trombone).

Si tratta di un omaggio appassionato, riletto con l’inconfondibile stile del cantautore gardesano, a brani tratti dalla scena new wave degli anni ’80 come Blue Monday (New Order), Atmosphere (Joy Division), Change (Tears for Fears), Heaven (Psychedelic Furs), The Puppet (Echo and the Bunnymen) e altri ancora.

Alla base della scelta dei titoli di questo album di cover c’è l’idea di ridare voce a canzoni iconiche degli anni ’80 ma anche di creare uno spazio in cui cercare una propria identità, dove scrivere, suonare e dare una risposta fuori tempo e fuori luogo al presente, in maniera da immaginare un nuovo futuro.

Pubblicato il 27 maggio 2022, Delle inutili premonizioni. Venti anni di misconosciuto tascabile – Vol. 2 è in streaming su SoundCloud. Buon ascolto. (La redazione)

