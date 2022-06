Cigno con l’album d’esordio «Morte e pianto rituale»

Morte e pianto rituale – titolo preso in prestito dall’opera letteraria dell’antropologo Ernesto De Martino – è l’album di debutto del cantautore e musicista romano Diego Cignitti, alias Cigno.

Un disco autoprodotto, pubblicato il 18 febbraio 2022, che si muove piacevolmente tra rock sperimentale, elettronica e new wave italiana anni ’80.

Nove tracce che Cigno ha registrato con Brauss (chitarre elettriche, acustiche e voci), Abate Busoni (ritmiche e voci), Tania Giommoni (voci), Bernardini Ponzani (batteria e voci), Roberto Sanguigni (basso) e Sbrenzy (pianoforte, tastiere e synth). (La redazione)

