Caroline Blomqvist, alias Minru, con l’album di debutto «Liminality»

Minru è il progetto solista di Caroline Blomqvist, cantante e chitarrista svedese di stanza a Berlino la cui musica si muove tra ombre folk e lucentezze indie rock.

Liminality è l’album d’esordio della musicista nordeuropea, un lavoro che nasce dall’esigenza personale di ricerca della vita dopo la morte e che è stato costruito attorno a suoni di chitarra acustica, pianoforte e archi.

Pubblicato il primo luglio 2022 dall’etichetta tedesca Morr Music, Liminality è una specie di sorprendente e commovente testimonianza della sofferenza di Blomqvist per la morte di qualcuno a lei vicina. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

