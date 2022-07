L’amapiano di Teno Afrika con il secondo album «Where You Are»

1 Minuto

133 Parole

Nel 2020 Amapiano Selections, il debutto del producer sudafricano Teno Afrika, ha attirato l’attenzione internazionale con la sue composizioni elettroniche minimaliste che mescolano deep house e jazz con sonorità locali come kwaito e gqom.

Where You Are è il nuovo disco di Lutendo Raduvha (così all’anagrafe di Pretoria) che questa volta espande la sua predilezione per il ritmo verso sonorità e armonie decisamente più calde e avvolgenti.

Per questo suo secondo album, uscito il 4 febbraio 2022, Teno Afrika si avvale inoltre della collaborazione di musicisti e cantanti come Leyla e KayCee presenti rispettivamente nella title track e in Fall in Love. (La redazione)

