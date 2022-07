Il post-punk anni 2020 dei britannici Life

2 Minuti

Nort East Coastal Town è il terzo album dei Life, undici anthem post-punk con toni al vetriolo che parlano di appartenenza e amore per la propria città, proprio come suggerisce il titolo del nuovo album con il chiaro riferimento al centro portuale in cui sono cresciuti i membri della band.

Mez Green, voce e leader della band racconta:

Hull e tutta l’area circostante sono il nostro DNA. North East Coastal Town è la lettera d’amore per la nostra città. L’album è un’ode alla parentela e alla relazione con la sua spina dorsale musicale e lirica che raccoglie temi di amore, desiderio, bellezza, orrore, caos, orgoglio e soprattutto il senso di appartenenza. Mez Green

I Life vengono da Hull, nell’East Midland inglese, e sono una delle formazioni più interessanti della nuova scena post-punk britannica. North East Coastal Town è in uscita il 19 agosto 2022 per The Liquid Label, anticipato dal singolo Friends Without Name e dai brani Big Moon Lake e The Drug.

La band inglese sarà in Italia il prossimo ottobre per due concerti esclusivi: 22 ottobre 2022 all’Arci Bellezza di Milano e il 23 ottobre 2022 al Freakout di Bologna. (La redazione)

