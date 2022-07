«Love is Yours» è il secondo, brillante album dei Flasher.

1 Minuto

I Flasher sono una band indie rock americana di Washington D.C. con all’attivo un EP omonimo nel 2016 e un album di debutto nel 2018 intitolato Constant Image.

A distanza di quattro anni dal loro ultimo lavoro discografico in studio, la band di Emma Baker e Taylor Mulitz torna con un secondo, brillante album di 13 tracce che prende il nome di Love is Yours, pubblicato il 15 giugno 2022 da Domino Recording. (La redazione)