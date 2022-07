Sonika Poietika: dal 24 al 28 agosto 2022

Dal 24 al 28 agosto 2022 torna in Molise, esattamente a Sepino, Campobasso e Isernia, Sonika Poietika, rassegna dedicata alle migliori espressioni della musica italiana.

I protagonisti di questa V edizione saranno Massimo Zamboni, Tosca, Giovanni Truppi, Ginevra Di Marco, Marco Parente, Liana Marino e Andrea Cassese.

Negli ultimi anni, Sonika, ha guardato alla grande tradizione del cantautorato dando spazio a contaminazioni tra musica e parole. (La redazione)

