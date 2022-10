2 Minuti

231 Parole

Pubblicato da Baldini+Castoldi il 28 ottobre 2022, I Beatles made in Italy. Tutte le cover italiane dei Fab Four di Enzo Gentile e Italo Gnocchi è il libro che censisce e racconta tutte le canzoni della storica formazione di Liverpool tradotte ed eseguite in Italia.

Gli autori hanno censito 132 titoli, con interpreti persino imprevedibili, tutti ritrovati e restituiti con le copertine di quei 45 giri rari e da collezione, in gran parte andati subito dispersi al di fuori del circuito degli aficionados più devoti.

A ognuno hanno riservato una pagina con le relative annotazioni, utili a inquadrarne la collocazione. Per ogni disco vengono riportati tutti gli ingredienti disponibili, compresi etichetta, date, autori: alcuni nomi suoneranno misteriosi ai più, altri, di quelli che si chiamavano «complessi», giustificheranno un sorriso.

Si tratta della ricerca più completa finora realizzata, il censimento definitivo sulle canzoni dei Beatles realizzate nel pieno della loro storia artistica, tra il 1962 e il 1970, l’anno che segna la dissoluzione del gruppo e il suo definitivo ingresso nel mito.

Tra i tanti che si sono cimentati con il repertorio beatlesiano, ricordiamo Mina, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Ricky Gianco, Fausto Leali, I Camaleonti e Gianni Morandi, che firma anche la prefazione di questo piacevolissimo I Beatles made in Italy. Da segnalare, infine, le foto a colori di tutte le copertine dei singoli censiti. (La redazione)