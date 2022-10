Maya Hawke dal vivo in Italia

1 Minuto

Maya Hawke è un’attrice e cantante statunitense con all’attivo, a oggi, diversi singoli e due album: Blush del 2020 e Luna Moth del 2022.

L’artista di New York sarà dal vivo in Italia per un’unica data sabato 25 febbraio 2023 presso la Santeria Toscana 31 di Milano. (La redazione)