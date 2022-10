Il pop disturbato dei Ribbon Stage. Ascolta il primo album «Hit With The Most»

1 Minuto

I Ribbon Stage sono un trio di New York che ama il pop disturbato di band come Dolly Mixture e Shop Assistants.

Dopo l’EP del 2022 intitolato My Favorite Shrine, la band statunitense pubblica per K Records il suo primo album Hit With The Most che mette in scena un’accattivante miscela di pop e rumore.

Uscito il 21 ottobre 2022 per l’etichetta indipendente di Olympia, Washington, Hit With The Most dei Ribbon Stage è in streaming via Bancamp. Buon ascolto. (La redazione)

