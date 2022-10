10 canzoni per ricordare Jerry Lee Lewis

1 Minuto

92 Parole

Venerdì 28 ottobre 2022, all’età di 87 anni è morto Jerry Lee Lewis, uno dei più grandi pionieri del rock and roll e del rockabilly.

Nato il 28 settembre 1935 a Ferriday, Louisiana, “The killer” – questo il suo soprannome per via del suo stile selvaggio e ribelle – si è spento a DeSoto County (Mississippi) per una polmonite.

Vogliamo ricordare il pianista e cantautore statunitense con questa playlist su Spotify di 10 canzoni cantate da Jerry Lee Lewis. (La redazione)

clicca e ascolta