Torso Virile Colossale, il progetto musicale ispirato al mondo antico

Vol. 2 – Mondo Peplum è il nuovissimo album di Torso Virile Colossale, l’unico e originale progetto musicale alle prese con il mondo antico e con il Cinema Peplum.

L’album esce l’11 novembre 2022 a 5 anni di distanza dal disco d’esordio Vol. 1 – Che gli Dei ti proteggano e fin dal titolo si riallaccia al cinema storico/mitologico italiano con l’intento di evocarne l’immaginario e rendere omaggio alla sua forza visionaria e ispiratrice.

Come per il primo disco tutti i brani sono composizioni originali in bilico tra la musica classica, la colonna sonora e il rock più muscolare e ancora una volta tutte le composizioni sono di Alessandro Grazian che di Torso Virile Colossale è ideatore e fondatore.

Mondo Peplum è una sorta di Atlante del vecchio mondo ma è anche molto di più, come sanno raccontare oltre ai titoli dei brani anche le illustrazioni realizzate personalmente da Alessandro Grazian e presenti nell’artwork.

Un album pieno di musica, invenzioni e ospiti prestigiosi come Mario Arcari, Sebastiano De Gennaro e Rachele Bastreghi che canta in Estasi a Tor Caldara.