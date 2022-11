Bloodstone di Thomas Frank Hopper

2 Minuti

È un vero e proprio esordio sulla lunga distanza quello del cantautore, chitarrista (e rocker di razza) di nazionalità belga Thomas Frank Hopper.

Si intitola Bloodstone e si compone di 12 brani interamente scritti e prodotti dallo stesso autore del disco che segue i singoli Into the water, Dirtylicious e Come Closer.

Tutto l’album si presenta come un autentico omaggio al rock nelle sue sonorità e i suoi ritmi più classici. Il disco, diciamolo subito, impressiona favorevolmente fin dal primo ascolto per l’energia e la freschezza dei brani in esso contenuti che rimandano alla migliore tradizione rock-blues anglo americana.

Tale risultato, apprendiamo, è stato pervicacemente perseguito dal rocker belga: obiettivo centrato, peraltro, e non poteva essere altrimenti, dal momento che i brani dell’album sono stati prodotti e registrati istintivamente senza click recording e autotune, ispirandosi unicamente alle ben note sonorità Seventies.

Forse non è un album originalissimo (plantiano sotto il profilo delle modalità canore e perfino nei timbri della voce di Hopper, più in generale zeppeliniano fino al midollo), tuttavia Bloodstone appare non privo di elementi che denotano personalità e profonde attitudini compositive ed esecutive da parte di Hopper e della sua band.

“Bloodstone è il mio primo album“, riferisce il Hopper. “È rock vecchia scuola senza macchine, senza autotune, senza click recording. Attraverso le tracce ho potuto esplorare diversi orizzonti, diversi stati d’animo.”

Con un sound chitarristico abrasivo, Bloodstone concretizza e ripropone sonorità hard rock ancora oggi amatissime dal musicista e cantante belga. (Giovanni Graziano Manca)