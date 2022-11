P!nk con il nuovo album «Trustfall»

1 Minuto

Il 17 febbraio 2022 esce Trustfall, il nuovo attesissimo album in studio di P!nk, pseudonimo della cantautrice e icona pop internazionale Alecia Beth Moore.

Trustfall segna l’entusiasmante ritorno della celebre artista statunitense sulle scene discografiche dopo Hurts 2B Human del 2019.

L’album è stato anticipato dal primo singolo Never Gonna Not Dance Again, brano prodotto dagli hitmakers Max Martin (vincitore di diversi Grammy Awards) e da Shellback, che è anche co-autore del brano insieme a P!nk. (La redazione)