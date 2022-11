A Luigi Di Maio l’oscar del meme italiano 2022

2 Minuti

Si è tenuto venerdì 19 e sabato 20 novembre 2022 all’Off Topic di Torino la seconda edizione di Memissima, festival della cultura memetica che propone talk, concerti, interventi di diversi esperti di comunicazione.

Cos’è un Meme?

Un meme di Internet è un’idea, stile o azione che si propaga attraverso Internet, spesso per imitazione, diventando improvvisamente famosa. In genere un meme ha la forma di un’immagine, una GIF o un video, ma può essere anche una parola o una frase che riesce a diffondersi attraverso social network, blog e posta elettronica. Wikipedia

Memissima è il festival dei Meme, le immagini che incontriamo centinaia di volte al giorno durante le nostre peregrinazioni social, diventate ormai centrali nelle pratiche comunicative di chiunque: dal vicino di casa all’influencer, dalle aziende alla politica e alle istituzioni.

Una due giorni di talk, concerti e azioni performative che ha coinvolto le pagine e i memers più importanti d’Italia ma anche artisti, docenti universitari, esperti di comunicazione per riflettere su quanto queste “piccole immagini carine, divertenti e innocue” siano sicuramente carine e divertenti ma tutt’altro che innocue.

Ogni giorno Memissima ha proposto dei talk, un evento in prima serata e un evento in seconda serata, trasformando Off Topic e Torino nell’ombelico del mondo dei meme.

Dopo il grande successo dell’edizione 2021, Memissima 2022 ha proposto una nuova azione memetica performativa ancor più elaborata di quella dello scorso anno, presentando la prima edizione dei Meme Awards, gli Oscar del meme, che ha visto trionfare Luigi Di Maio.

L’ex ministro degli Esteri, a quanto pare ancora “disoccupato” dopo la mancata elezione al Parlamento italiano, anche se in pole position come “Inviato speciale UE nel Golfo Persico”, nella serata di sabato 19 novembre è stato premiato come personaggio più “memato” del 2022.

Diversi inoltre i premi assegnati da un’apposita giuria alle pagine finaliste in gara per ogni categoria. (La redazione)