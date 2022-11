I 10 migliori album del 2022, secondo Time

Come consuetudine, in prossimità della fine dell’anno, riviste e siti – tanto specializzati quanto generici – si apprestano a stilare la propria classifica dei migliori album del 2022.

Tra i primi a realizzarla è il periodico e sito d’informazione statunitense TIME che ha scelto i 10 album più interessanti dell’anno.

Mentre di seguito sbirciate tra i dieci titoli scelti da Time, vi ricordiamo che è possibile contribuire alla nostra classifica del 2022 attraverso questo link. (La redazione)

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.