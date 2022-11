5 punti chiave per un’analisi di successo delle partite di cricket nelle scommesse online

4 Minuti

612 Parole

Il cricket è considerato la seconda disciplina sportiva più popolare al mondo. Questo tipo di sport è nato in India e ha trovato ampia popolarità in Gran Bretagna, Australia e alcuni paesi africani. Un gran numero di scommettitori online preferisce scommettere sul cricket. Vediamo quindi alcuni consigli per le scommesse online sul cricket.

Caratteristiche del Cricket per le scommesse online

Il cricket è un gioco di gruppo su un campo d’erba. Il compito del gioco è che un lanciatore (server) lancia una palla a un battitore, che deve colpire la palla con una mazza il più forte possibile per lanciarla lontano e in modo che gli avversari non abbiano il tempo di raccoglierla. A questo punto, il battitore deve correre per tutto il campo. Nel cricket questo giro si chiama “inning”.

Si gioca 1 inning finché gli avversari non riescono a far uscire tutti i 10 battitori della squadra. I lanciatori hanno a disposizione solo 6 tentativi sul campo, chiamati overs. La squadra che segna più punti vince la partita.

Infine, la durata della partita merita particolare attenzione. Se parliamo degli eventi più brevi, questi arrivano a 20 overs, che richiedono in media 3,5 ore. Tuttavia, a livello nazionale, una partita può durare fino a 5 giorni. Gli eventi di cricket possono durare quasi una settimana e le squadre giocano per 6 ore al giorno. Questa caratteristica può influenzare la vostra strategia di scommesse online.

5 consigli per una corretta analisi degli eventi di cricket nelle scommesse online

Poiché la disciplina presenta molte peculiarità, è importante sapere quali criteri possono influenzare in modo significativo il processo di gioco e quali parametri meritano particolare attenzione.

Ecco i più importanti:

1. Le statistiche e le classifiche delle partite precedenti. L’analisi dei risultati, dei punteggi e delle interruzioni durante le partite precedenti aiuterà ad analizzare la coesione della squadra e lo stato fisico dei giocatori.

2. Il tempo. Poiché il gioco si svolge all’aperto, le precipitazioni possono influenzare la durata della partita e il suo risultato. Le partite vengono annullate in caso di pioggia. Il caldo esaurisce i giocatori più rapidamente, quindi le partite durano meno. Anche la durata del giorno influisce sul tempo dedicato alle partite e può portare a prolungare le sessioni di gioco e ad aggiungere altri giorni.

3. Motivazione. Il cricket è una disciplina sportiva in cui i giocatori sono fortemente guidati dalla motivazione. Se una partita non è importante per una squadra, i giocatori non si impegnano per competere e possono lasciare che l’avversario vinca. Allo stesso tempo, l’esterno guidato da una forte motivazione può vincere la partita.

4. Campo di gioco. Quando si scelgono gli eventi di cricket per le scommesse online, assicurarsi di controllare il terreno di gioco, poiché i campi hanno diversi tipi di rivestimento. Alcune superfici sono più stabili, mentre altre creano meno coesione. Ad esempio, la superficie di Città del Capo e Adelaide è più lenta, il che contribuisce a una reazione più precisa. Pertanto, giocare sul campo di casa è sempre vantaggioso, poiché i giocatori si abituano e ne conoscono tutte le sfumature.

5. Notizie dei mass media. È possibile leggere di conflitti tra giocatori, infortuni, trasferimenti, ecc. Alcune notizie dei media aiutano a creare una visione comprensibile della situazione attuale e dell’umore all’interno delle squadre.

Un’analisi sportiva non è un processo rapido. Richiede la considerazione di molti aspetti. Gli scommettitori devono dedicare diverse ore o addirittura giorni alla raccolta e all’analisi di tutte le informazioni necessarie sui giocatori. Tuttavia, i dati ottenuti possono aumentare in modo significativo la redditività e l’accuratezza delle scommesse sportive.

In generale, non è possibile sviluppare una carriera di scommesse online di successo a lungo termine senza un’analisi approfondita di statistiche, classifiche e fattori correlati. Queste informazioni rendono le scommesse fondate e più precise. Pertanto, non trascurate un’analisi statistica prima di fare pronostici online.