I quattro finalisti di Area Sanremo

Colla Zio, Fiat 131, Noor e Romeo & Drill sono i 4 giovani artisti di Area Sanremo che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani.

La serata finale di Sanremo Giovani è prevista per il 16 dicembre 2022 in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo e sarà commentata anche in diretta su Rai Radio2, partner ufficiale del Festival. Anche Raiplay provvederà a trasmetterlo sulla propria piattaforma. (La redazione)