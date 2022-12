«Canzoni da intorto» di Guccini, uscito solo in formato fisico, è disco d’oro

Pubblicato il 18 novembre 2022 da BMG e distribuito da Universal Musica Italia, Canzoni da intorto – venticinquesimo album in studio di Francesco Guccini – supera le 25.000 copie e conquista il disco d’oro.

Il riconoscimento arriva durante la 49° settimana dell’anno, ovvero a meno di un mese dalla pubblicazione, e vale doppio visto che il disco è uscito solo in formato fisico.

Canzoni da intorto è un album di cover e ballate popolari arrangiate e prodotte da Fabio Ilacqua. (La redazione)

