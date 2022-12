I peggiori album del 2022, secondo la critica internazionale

1 Minuto

163 Parole

Dopo aver redatto la nostra lista dei migliori 25 album del 2022, abbiamo fatto un giro in Rete per vedere quali siano, secondo la critica internazionale, i peggiori dischi usciti durante l’anno.

Per fare ciò abbiamo preso in considerazione due dei più noti siti aggregatori di recensioni musicali: Album of the Year e Metacritic, quest’ultimo si occupa anche di film, TV e giochi.

Quali sono i due album peggiori delle 2022

Sbirciando sui due importanti siti che aggregano le recensioni musicali dei principali magazine internazionali, trasformandole in un punteggio numerico e calcolandone poi la media, abbiamo scoperto che, a oggi, 26 dicembre 2022, i due dischi che hanno avuto il peggior punteggio sono i seguenti:

God Did (DJ Khaled)

Metacritic: 43/100 – Album of the Year: 43/100

God Did (DJ Khaled)

Amazon / Spotify

18 (Jeff Beck and Johnny Depp)

Metacritic: 47/100 – Album of the Year: 47/100

18 (Jeff Beck and Johnny Depp)

Amazon / Spotify

Se anche voi volete segnarci il vostro peggior disco del 2022, fatelo tranquillamente attraverso il modulo per contattarci. (La redazione)