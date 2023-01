The 7 Day Weekend con il singolo «Show & Tell»

1 Minuto

L’inizio dell’anno è sempre un pochino avaro di novità discografiche, ma la pausa nel frenetico ritmo delle release permette di riascoltare cose recente passate ingiustamente in sordina, come il singolo Show & Tell del duo di musica elettro-organica (come la definiscono), The 7 Day Weekend.

Composto da Alan Evans (Soulive / Alan Evans Trio) e Kris Yunker, questo power duo americano ci aveva già in passato regalato un album intero di grooves strumentali, e infatti la novità qui è la collaborazione con Nephrok!, leader della band soul-funk statunitense Nephrok! Allstars che ha prestato la sue abilità di paroliere.

Show & Tell è un contagioso brano di disco-soul che ben si allinea con il nome della band, ovvero un weekend lungo 7 giorni. Il mood è sicuramente spensierato e con voglia di festa, infatti l’ascolto è consigliato mentre ci si prepara prima di uscire! (Adaja Inira)

