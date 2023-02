Sanremo 2023, Gianluca Grignani: «Questa è la canzone giusta al momento giusto»

2 Minuti

Dopo aver calcato più volte il palco del Teatro Ariston di Sanremo, sia come ospite che come artista in gara, Gianluca Grignani torna al Festival della Canzone Italiana per concorrere alla settantatreesima edizione con la sua Quando ti manca il fiato, brano composto con il Maestro Enrico Melozzi.

In occasione della sua imminente partecipazione alla celebre kermesse canora, ne abbiamo approfittato per sapere con quale spirito il cantautore di Milano si appresta ad affrontare questo ritorno a Sanremo. (La redazione)

Intervista a Gianluca Grignani

Gianluca Grignani (ph. SteBrovetto)

Con quale spirito ti appresti ad affrontare questo ritorno a Sanremo?

Non penso alla gara. La mia musica si è evoluta in maniera sempre più singolare e personale. Questa è la canzone giusta al momento giusto.

Quella che hai scritto è una canzone che parla di te, del tuo passato e del tuo rapporto con tuo padre. Cosa significa per te questa canzone?

Credo che il testo parli da solo. Io non scrivo canzoni con una morale, poi credo che ognuno possa trovare in questo brano qualcosa di sé. Questa canzone ha avuto una genesi lunga: è nata da una chiamata, a cui faccio riferimento nel brano, che c’è stata molti anni fa. Ora è la canzone giusta e sono felice di poterla portare sul palco dell’Ariston.

Nella peggiore e nella migliore delle ipotesi, cosa ti aspetti da questa tua partecipazione a Sanremo?

Non voglio pensare alla gara, mi sento al posto giusto al momento giusto e questo è quello che conta. Gianluca Grignani

