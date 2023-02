«Oh Me, Oh My» è il nuovo album di Lonnie Holley

2 Minuti

287 Parole

La carriera di Lonnie Holley è iniziata in giovane età alla fine degli anni ’70, affermandosi velocemente come uno degli artisti concettuali più validi della sua generazione.

Pittura, scultura e arte di recupero, Lonnie ha sempre creato senza ostacoli e si è avvicinato alla composizione musicale con l’avvento del nuovo millennio, che lo ha visto pubblicare sei album di jazz avanguardistico di grande valore.

L’ultimo lavoro pubblicato da Lonnie Holley è stato Broken Mirror: A Selfie Reflection, scritto e registrato a quattro mani con Matthew E. White.

Il 10 marzo 2023 esce per Jagjaguwar il suo nuovo album dal titolo Oh Me, Oh My. A questo proposito Lonnie racconta:

La mia arte e la mia musica sono sempre strettamente legate a ciò che accade intorno a me e gli ultimi anni mi hanno dato molto a cui pensare e quando ascolto le nuove canzoni ricordo i tempi recenti che abbiamo vissuto. Apprezzo profondamente le persone che mi hanno aiutato a comporre e registrare il nuovo disco, in particolare Jacknife Lee. Il team di musicisti e collaboratori con cui ho registrato “Oh Me, Oh My” mi hanno aiutato a dare una forma ai brani, oltre ad ispirarmi a scavare più a fondo dentro me stesso. Lonnie Holley

Il nuovo album di Lonnie Holley è stato registrato con l’aiuto di Jacknife Lee, tra i produttori inglesi più noti degli ultimi 30 anni.

Oh Me, Oh My è anticipato dalla traccia omonima che vede la straordinaria partecipazione di Michael Stipe dei R.E.M.

Oltre alla collaborazione con il celebre cantante dei R.E.M. sono presenti i featuring di Justin Vernon (Bon Iver), Sharon Van Etten, Moor Mother, Rokia Koné e Jeff Parker. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]