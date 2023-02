Al via Sanremo 2023. Ecco il vincitore secondo il nostro sondaggio

Prende il via oggi, martedì 7 febbraio 2023, alle ore 20.40 in diretta TV su Rai 2, il 73° Festival della Canzone Italiana.

28 artisti con le loro canzoni inedite si contenderanno la vittoria finale al Festival di Sanremo 2023.

Quello che segue è il nostro sondaggio anonimo, al quale si può partecipare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023, ovvero poco della serata finale in cui verrà decretata la canzone vincitrice del festival. (La redazione)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.