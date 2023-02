Sanremo 2023, le cover e la diretta streaming della quarta serata

Venerdì 4 febbraio 2023, quarta serata del 73° Festival della Canzone Italiana con tutti i 28 artisti in gara che cantano una cover a scelta, italiana o internazionale, pubblicata negli anni anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000.

Ciascun concorrente di Sanremo 2023 sarà accompagnato da un artista non in gara.

Nella quarta serata del festival voteranno tutte le giurie: la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, ovvero senza la divisioni nelle tre suddette componenti (con peso del 33%). il pubblico attraverso il Televoto (con peso del 34%) e la Demoscopica (con peso del 33%).

A partire dalle ore 20.40, su Rai Uno, è possibile guardare e ascoltare la diretta televisiva in streaming. (La redazione)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

