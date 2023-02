So Much More, il primo singolo di Ruti

2 Minuti

Ruti è una giovane artista inglese di indiscutibile talento, solo 23 anni e un curriculum che parla da sé.

Nel 2018, appena maggiorenne, Ruti ha vinto l’edizione inglese del talent “The Voice”, ma non era quello che cercava visto che ha cambiato subito rotta per non continuare con il tipico percorsa delle star dei talent.

Ruti ha una voce unica, vibrante ed emozionante e il nuovo singolo So Much More, scritto con Jordan Rakei, è un ottimo esempio di R&B vocale moderno, tenuto in piedi da un favoloso refrain di piano e da un beat perfetto.

La giovane artista britannica cita come fonti di ispirazione del nuovo corso della sua carriera Lady Gaga, Charli XCX e Rina Sawayama, alcune delle più innovative artiste della nuova scena alt-pop e star capaci negli ultimi anni di traghettare R&B e pop in territori folk, jazz e soul.

Senza bisogno di ricordare le uscite discografiche arrivate dopo il successo di “The Voice”, Ruti precisa che ora ha intrapreso un nuovo percorso discografico: “Continuerò a fare quello che voglio. Niente più compromessi.”

So Much More esce per PMR Records, label che in passato ha scoperto Disclosure, Jessie Ware e Jamie Woon e che oggi sta rinnovando il suo roster con giovani artisti come Master Peace. (La redazione)

