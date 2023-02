Play The Bass Now! di Alex Carreri

1 Minuto

Si intitola Play The Bass Now! la dispensa di materiale didattico per basso elettrico realizzata da Alex Carreri per la casa editrice Isuku Verlag e distribuita in Italia da Volontè & Co.

Una raccolta strutturata in modo graduale e composta da nozioni di teoria musicale, esercizi di tecnica e lettura, e brani in vari stili, creata per offrire un supporto agli studenti dei corsi base di basso elettrico e ai loro insegnanti.

Un libro dunque destinato ai principianti e a coloro che intendono acquisire le competenze fondamentali per suonare con una impostazione corretta seguendo lo stile dei bassisti più esperti.

I brani presenti su Play The Bass Now! – ispirati ai classici e alle hit della popular music – sono stati realizzati in una forma semplificata pur contenendo gli elementi che li caratterizzano. (La redazione)

