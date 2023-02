Elly Schlein, la nuova segretaria del Partito Democratico

Capovolgendo i risultati delle prime primarie che vedeva in vantaggio lo sfidante Stefano Bonaccini, grazie al voto degli iscritti al partito, ieri – domenica 26 febbraio 2023 – Elly Schlein ha conquistato la segreteria del Partito Democratico per mezzo dei voti di tesserati e simpatizzanti.

Elly Schlein ha vinto con il 53,8% delle preferenze ed è la prima donna a coprire il ruolo di segretaria del Partito Democratico. Hanno partecipato alle primarie 2023 del PD circa un milione di votanti. (La redazione)

