Gli australiani RVG con il nuovo album «Brain Worms»

Gli australiani RVG annunciano l’uscita del nuovo album, Brain Worms, in uscita il 2 giugno 2023 per Fire Records, anticipato dal primo singolo new wave Nothing Really Changes.

A proposito del nuovo album Romy Vager degli RVG dice:

Questo nuovo disco parla di prendere dei rischi, e ci siamo davvero messi in gioco, fuori dalla nostra comfort zone per farlo funzionare. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato. Romy Vager

I primi 5 anni di attività sono stati un tripudio per gli RVG, band adorata dalla critica internazionale e del pubblico post-punk internazionale.

Il loro ultimo album Feral era stato salutato positivamente da diversi magazine di critica specializzata, ma per i quattro compagni di band, il nuovo Brain Worms è senza dubbio il miglior disco realizzato finora.

Gli RVG sono tra le migliori realtà post-punk e indie-rock in circolazione. La cantante Romy Vager è sempre più a suo agio nel ruolo di frontwoman e leader della band e il resto del gruppo è affiatato come non mai con Reuben Bloxham alla chitarra, Marc Nolte alla batteria e Isabele Wallace al basso.

Registrato agli Snap Studio di Londra con James Trevascus (già al banco mixer con Billy Nomates, Nick Cave & Warren Ellis, The Goon Sax), il nuovo album degli RVG è scritto e arrangiato in modo magistrale, come mai fatto in passato da questa piccola grande band di Melbourne.

Con Brain Worms gli RVG hanno superato le influenze classiche del movimento post-punk e si sono spinti oltre provando cose nuove. (La redazione)

