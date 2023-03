18 anni di musica, cultura e informazione indipendente

3 Minuti

400 Parole

Musicletter.it compie 18 anni! Da PDF con un centinaio di lettori mensili a blog indipendente di musica, cultura e informazione con punte di 4.000 visite uniche giornaliere.

Ciononostante, costa tanta fatica restare indipendenti e allo stesso tempo al passo con i tempi. Per farlo c’è bisogno anche (soprattutto) del vostro aiuto attraverso una libera donazione oppure acquistando il nostro quaderno degli appunti.

Come nasce Musicletter.it?

Dopo aver collaborato con alcune webzine musicali, tra cui Sentireascoltare, il 26 febbraio 2025 il blogger Luca D’Ambrosio decide di inviare una semplice newsletter a qualche suo amico, conoscente e lettore appassionato di musica. Si tratta di una email al quale è allegata il primo PDF di “Musicletter.it” contenente appena due recensioni scritte dallo stesso D’Ambrosio, Transistor Radio di M. Ward (2005) e Bass Culture di Linton Kwesi Johnson (1981), e alcune segnalazioni di concerti in Italia. Da quel momento i numeri di PDF inviati con cadenza irregolare aumentano così come lettori e numero di collaboratori. L’ultimo PDF, il 78, viene spedito il 3 giugno 2011: oltre 60 pagine di recensioni di dischi, film, libri, concerti, speciali a firma di tantissimi validi collaboratori. Da quel momento in poi Musicletter.it si trasforma in un blog indipendente di musica, cultura e informazione con aggiornamenti online. A dirigere le operazioni nel 2023 c’è sempre Luca D’Ambrosio.

Chi è Luca D’Ambrosio, il fondatore e responsabile di Musicletter.it

Luca D’Ambrosio con Harry & Pallino per il libro del 2020 “Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo”.

Luca D’Ambrosio (Sora, 1970) è un blogger appassionato di musica. Fondatore e responsabile dal 2005 di Musicletter.it, blog indipendente di musica, cultura e informazione, in passato ha scritto per riviste e magazine online e ha contribuito a diverse pubblicazioni editoriali. È stato consulente musicale di due programmi radiofonici della Rappresentanza in Italia della Commissione europea nonché ideatore del Premio nazionale per il giornalismo musicale sul web. Collaboratore di lunga data del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti, dal 2012 fa parte della giuria delle Targhe Tenco. Per Arcana Edizioni ha scritto tre libri: “La musica, per me” (2018), “Musica migrante” (2019) e “Musica per cani” (2020). Inoltre ha conseguito due riconoscimenti nell’ambito del Festival di Internazionale a Ferrara e uno al Festival Nazionale dei Conservatori a Frosinone. “Voci Chiassose” (1996) è la sua prima pubblicazione autoprodotta, ristampata, sempre autonomamente, nel 2021. Nel 2023 è stato uno dei 150 membri della giuria della sala stampa, radio, tv e web del Festival di Sanremo. Il suo motto è “L’amore per un disco è un sentimento reale”. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]