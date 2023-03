Come on down, il nuovo singolo dei Neventies

1 Minuto

Rock’n’roll sporco, sensuale e diretto, con echi di Rolling Stones, Hank Williams, Libertines e Black Keys, in costante equilibrio tra tradizione e innovazione.

Come on down è il nuovo singolo dei milanesi Neventies, rock band attiva dal 2019 e formata dallo svedese Lars Cullin (chitarra e voce) e dagli italiani Michelangelo Zampolli (chitarra e voce), Luigi Castrovilli (basso) e Marco Ronconi (batteria).

Il brano anticipa l’album d’esordio del quartetto ed è stato registrato al Chameleon Studios di Amburgo (Germania) assieme al noto produttore Eike Freese (Deep Purple, Alice Cooper, Stewart Copeland). Volume al massimo e buon ascolto! (La redazione)

