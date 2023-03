Jonathan Bree con l’album «Pre-Code Hollywood»

1 Minuto

Pre-Code Hollywood è il nuovo album di Jonathan Bree, già membro fondatore della band indie pop neozelandese The Brunettes.

Pre-Code Hollywood è il lavoro più eccitante e pop-oriented di Bree ad oggi. Mentre lavorava ai demo dell’album Jonathan ha notato un certo mood anni ’80 e ha deciso di contattare Nile “The Hitmaker” Rodgers per lavorare con lui su alcuni brani. Che sia per fortuna, destino o pura fortuna, i due hanno finito per collaborare a Miss You e alla title track dell’album, su cui Rodgers ha anche suonato la chitarra.

Un duetto groovy e doloroso, Miss You parla di desiderio e separazione, tema portante anche degli altri brani presenti su Pre-Code Hollywood, in uscita il 14 aprile 2023 per Lil’ Chief Records.

Il video, diretto dallo stesso artista, è il terzo realizzato per Radio Vision, lo show fittizio inventato da Jonathan Bree nello stile del Top of the Pops degli anni ’70. (La redazione)

