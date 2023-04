Gli Oodal presentano il singolo «Noia»

2 Minuti

416 Parole

Il 17 marzo 2023 è uscito per Santeria Records Due punti, l’album d’esordio degli Oodal e Noia è la traccia che apre il disco della band fiorentina.

Gli Oodal presentano Noia

https://youtu.be/ghtDssM4sJM

Chi sono gli Oodal

Gli Oodal si formano nel 2019 a Firenza e da allora intraprendono un percorso di live nei quali il gruppo propone i propri pezzi originali, frutto della fusione dei diversi stili e percorsi musicali dei quattro componenti che sono Gaia Burgalassi (voce), Edoardo Martini (ritmiche elettroniche e synth), Fabio Sarti (basso acustico e basso synth) e Antonio Bacchi (chitarre).

Due punti è il loro album di debutto, frutto di un lungo periodo di composizione e della collaborazione col produttore musicale Andrea Ciacchini (Blonde Redhead, Zen Circus, Motta). Da questo incontro è scaturito un racconto musicale scandito da istantanee emozionali che si rivelano in un’atmosfera post-dream pop ricca di contrasti, frutto della fusione tra sonorità elettroniche, indie e alt. rock dalle venature sognanti e a volte crude.

Suggestioni musicali che vanno dai Verdena agli Slowdive passando per The xx e tracce di cantautorato. Così come il nome del gruppo è un termine non traducibile con una sola parola in italiano (in lingua tamil indica il gioco delle parti tra due amanti che ostentano una finta rabbia per ritrovare l’intesa amorosa) anche la musica del gruppo è difficilmente traducibile e catalogabile.

Noia, il singolo che apre l’album di debutto.

Questa canzone è tra i primissimi pezzi scritti da noi ed è nata in modo un po’ strano: in una giornata un po’ apatica, prima di iniziare le prove, Gaia ha dato vita a un monologo-sfogo sulle paure e le dipendenze, ripromettendosi dei cambiamenti nello stile di vita. Successivamente Anto ha scritto lo scheletro del testo su cui poi è iniziato un lavoro a più mani. Il testo è formato da poche frasi ripetute e il messaggio della canzone è comunicato più dal loop e dalla ripetizione piuttosto che dallo sviluppo lineare dei concetti. Edo di solito si occupa della sezione ritmica e delle texture sonore, ma nel caso di “Noia” è stato Fabio che, da poco entrato nel gruppo, ha sperimentato un primo arrangiamento elettronico del brano, con l’idea di creare un ritmo cupo, incalzante. Oodal

Noia, accompagnato da un video suggestivo che rende bene l’atmosfera del brano, è la traccia che apre l’album di debutto della band di Firenze. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 2 Media: 5 ]