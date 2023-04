«Long Way Around», il singolo che anticipa il nuovo album di Sam Burton

1 Minuto

Long Way Around è il secondo singolo che anticipa il nuovo album di Sam Burton dal titolo Dear Departed, in uscita il 14 luglio 2023 per Partisan Records.

L’album, il secondo per musicista e cantautore statunitense, è stato prodotto da Jonathan Wilson, già collaboratore di Angel Olsen, Father John Misty e Margo Price.

