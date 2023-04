Bruce Springsteen, 10 canzoni del Boss

2 Minuti

268 Parole

Bruce Springsteen è un musicista e cantautore e attore statunitense nato il 23 settembre 1949. Conosciuto anche come “The Boss”, è uno dei più grandi artisti della musica rock e ha influenzato numerosi altri musicisti.

Ha iniziato la sua carriera musicale alla fine degli anni ’60 ed è diventato famoso negli anni ’70 con il suo stile musicale unico, caratterizzato da testi impegnati e melodie rock.

Ha pubblicato molti album importanti e di successo, tra cui Born to Run del 1975, Darkness on the Edge of Town del 1978, The River del 1980 e Born in the U.S.A del 1984.

Chiedersi quale siano le sue canzoni più belle è un’impresa ardua perché molto dipende dal gusto personale e dalle esperienze di vita di ciascuno. Tuttavia, posso suggerire alcune delle canzoni più celebri e amate di Bruce Springsteen.

10 tra le canzoni più famose di Bruce Springsteen

Born to Run

Thunder Road

Dancing in the Dark

The River

Streets of Philadelphia

I’m on Fire

Born in the USA

Atlantic City

The Rising

Badlands

Queste sono solo alcune delle canzoni più famose di Springsteen che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica rock. (Aaron Stack)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]