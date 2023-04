I Bee Bee Sea presentano «Time and Time»

2 Minuti

La band psych-garage rock italiana Bee Bee Sea torna con un nuovo singolo dal titolo Time and Time, una canzone introspettiva sull’inevitabile passare del tempo.

Chi sono i Bee Bee Sea

Originari di Castel Goffredo, Lombardia, i Bee Bee Sea sono un power trio garage/psichedelico composto da Wilson Wilson (chitarra e voce), Giacomo Parisio (basso) e Andrea Onofrio (batteria).

La band si è formata nel 2013 e da allora hanno pubblicato tre album: l’omonimo debutto nel 2015, Sonic Boomerang nel 2017 e Day Ripper nel 2020.

Sono stati costantemente in tournée in Europa, Regno Unito e Stati Uniti, supportando artisti del calibro di Thee Oh Sees, Black Lips e Idles.

Il nuovo singolo «Time and Time» dei Bee Bee Sea

Time and Time, pubblicata da Wild Honey Records, è una canzone introspettiva sull’inevitabile passare del tempo. Cinica e nostalgica, ma potente, la traccia è vagamente ispirata alla canzone Time di Richard Hell e dei Voidoids, da cui è tratta la strofa “solo il tempo può scrivere una canzone che sia davvero reale”.

Musicalmente, Time and Time rappresenta una sorta di allontanamento dal suono del loro ultimo disco, Day Ripper del 2020, che cade da qualche parte tra Black Rebel Motorcycle Club e The Stooges e arricchito dall’aggiunta del piano elettrico suonato da Marco Giudici, che ha anche prodotto il brano. (La redazione)

