10 canzoni indie rock

1 Minuto

186 Parole

Da I Will Follow You Into The Dark dei Death Cab for Cutie a Oh Baby degli LCD Soundsystem, passando per The Less I Know The Better dei Tame Impala e Take me Out dei Franz Ferdinand, abbiamo scelto per voi dieci canzoni indie rock. (La redazione)

I Will Follow You Into The Dark dei Death Cab for Cutie

Time to Pretend degli MGMT

1901 dei Phoenix

Take Me Out dei Franz Ferdinand

Feel It Still dei Portugal. The Man

The Less I Know The Better dei Tame Impala

Island in the Sun dei Weezer

Ho Hey dei Lumineers

Oh Baby degli LCD Soundsystem

