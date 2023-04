2 Minuti

327 Parole

Venerdì 14 aprile 2023 è uscito per Freak & Chic con distribuzione Artist First, il nuovo singolo della Croce Atroce che anticipa l’album di prossima pubblicazione dal titolo Queer Eleison.

Croce Atroce presenta «Dimmelo Dammelo»

Chi è Croce Atroce

La Croce Atroce è nata nella prima parte del 2012 al Toilet Club di Milano ma rimane un personaggio queer senza età né pronome definito. Nel tempo ha cambiato faccia e ruolo più volte in cerca della propria identita, finché, ahinoi, l’ha trovata: con le sue labbra pronunciate, il dente nero, l’eyeliner tagliente e un makeup sempre over the top, la riconoscereste anche al buio.

Attraverso la sua estetica tra il punk anni ‘80 e il cartoon, interpreta in modo giocoso e dissacrante il senso della sua vita in drag, dedicata all’intrattenimento e al supporto della lgbtqia+ community. Fuori dal personaggio Croce Atroce, Simone Facchinetti è un grafico che si occupa di comunicazione, editoria e organizzazione eventi. Ha all’attivo due album, Alda Merinos e Anna Piaggio, e un terzo in arrivo venerdì 2 giugno 2023 dal titolo Queer Eleison.

Un titolo che non è altro che un adattamento del Kyrie Eleison, preghiera della liturgia cristiana che significa “Signore, pietà”, inteso come “Signore, sii benevole”. Nasce quindi “Queer Eleison“ che associa due mondi apparentemente opposti, la “religione” e la “queerness”, per un progetto musicale che esplora l’essere “queer” alla luce dell’idea di fede.

«Dimmelo Dammelo», il nuovo singolo di Croce Atroce

Dimmelo Dammelo è un brano che nasce come parodia di una canzone liturgica. Attraverso il linguaggio e le metafore che già esistono nel canzoniere Cristiano, si costruisce una narrazione sexy e ammiccante in cui i fedeli possono riconoscersi in un momento di avvicinamento a Cristo, e i non fedeli invece danno una lettura più peccaminosa ed esplicita.

Il brano è accompagnato anche un videoclip che vede la regia di Pietro Agostini e LoZelmo. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]