Pubblicato il 29 marzo 2023 per Neontoaster multimedia dept, Fiesta Alba è l’omonimo EP di debutto della band math rock romana.

I Fiesta Alba presentano il loro omonimo EP di debutto

Chi sono i Fiesta Alba

I Fiesta Alba sono Octagon, Pyerroth, Fishman e Dos Caras, quattro lottatori che condividono una passione: lottano una vita intera contro la banalità del conformismo musicale, dello strapotere dei signori della discografia, del declino del rock, della dittatura dell’heavy rotation, della mistica dell’auto-tune.

Eleganti per statuto, colti per indole, animali per necessità. Arroganti come si conviene, escono allo scoperto nel deserto delle strade della post-pandemia. Hanno imparato a muoversi sui ritmi del mondo, nella musica seriale, tra i beat elettronici. Abbattono le frontiere tra il nord e il sud del pianeta, tra la musica colta e quella del popolo, tra l’acustico, l’elettrico e l’elettronica.

Salgono sul ring delle piattaforme digitali rivelando le loro vere maschere, e alzando il pugno gridano: “lucha libre!”. Gli incontri sono truccati, gli avversari insostenibili. Sanno di essere perdenti in una moltitudine immensa, in un pianeta in cui nessuno vince davvero, con una sola, quieta, certezza nel cuore: non può perdere chi non ha nulla da perdere. Hic sunt leones: non sono mai usciti dal Colosseo.

«Fiesta Alba», l’EP di debutto della band math rock romana

Fiesta Alba è il travolgente biglietto da visita della formazione math rock romana che, in neanche venti minuti, conquista l’ascoltatore per piglio internazionale, visione e freschezza. Buon ascolto. (La redazione)

