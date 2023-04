PJ Harvey torna con un album disseminato di immagini bibliche e riferimenti a Shakespeare

1 Minuto

Il 7 luglio 2023 esce per Partisan Records I Inside the Old Year Dying, il decimo album in studio della musicista e cantautrice britannica PJ Harvey.

Con il nuovo disco, registrato con i collaboratori di lunga data John Parish e Flood, l’artista inglese costruisce un universo sonoro in bilico storia recente e antico passato.

Un lavoro in cui sono disseminate immagini bibliche e riferimenti a Shakespeare che alla fine si dissolvono in qualcosa di profondamente edificante e liberatorio.

A Child’s Question, August è il primo singolo estratto dal nuovo album I Inside the Old Year Dying. Il brano è accompagnato da un video diretto da Steve Gullick. (La redazione)

