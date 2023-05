Lazio-Sassuolo, diretta TV e streaming, dove vederla

2 Minuti

286 Parole

I biancocelesti della Lazio ricevono in casa, alle 21 di questa sera 3 maggio 2023, i neroverdi del Sassuolo nel turno infrasettimanale del campionato di Serie A.

Se la Lazio non vince, il Napoli è campione

Da questo incontro dipenderà anche la vittoria dello scudetto del Napoli calcio con sei giornate di anticipo sulla fine del campionato.

Se infatti la formazione laziale di Sarri, seconda in classifica con 61 punti, non vincerà con il Sassuolo di mister Dionisi, il titolo di campione d’Italia sarà matematicamente del Napoli (attualmente a quota 79), ancor prima di scendere in campo giovedì 4 maggio 2023 contro l’Udinese.

Lazio-Sassuolo, dove vedere la partita di calcio

La partita tra Lazio e Sassuolo è trasmessa in diretta, alle ore 21 di mercoledì 3 maggio 2023, dallo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Dazn e su Sky Sport 253 e in streaming su Skygo.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Hysaj, Pellegrini, Radu, Vecino, Basic, Romero, Pedro, Cancellieri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Laurentié. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Marchizza, Tressoldi, Romagna, Zortea, Thorstvedt, Harroui, Bajrami, Alvarez, Ceide.

L’incontro di calcio è arbitrato da Irrati.

Il Frosinone vince il campionato di Serie B

Dopo il successo del Frosinone calcio che ha conquistato la vittoria del campionato 2022-2023 di Serie B con tre giornate d’anticipo, accedendo per la terza volta in Serie A, anche il Napoli potrebbe finalmente ottenere, con un passo falso della Lazio, ma con inappuntabile merito, il titolo di campione d’Italia della massima serie professionistica del calcio italiano con ben sei giornate di anticipo. (La redazione)

