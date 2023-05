«Positive Charge» è il nuovo singolo dei Gaslight Anthem

2 Minuti

214 Parole

I Gaslight Anthem sono una delle più celebri band punk rock degli ultimi 20 anni, capaci con album perfetti di mettere d’accordo il pubblico di Green Day e Bruce Springsteen.

Positive Charge segna il ritorno della band di Brian Fallon, primo inedito dai tempi di Get Hurt del 2014.

Il nuovo singolo di Brian Fallon, Alex Rosamilia, Alex Levine e Benny Horowitz è stato prodotto e mixato da Peter Katis (già in studio con The National, Interpol, Kurt Vile).

Il brano illumina il ritorno della band del New Jersey con un’energica dose di musica che riporta le lancette al rock dalle tessiture punk a cui ci avevano abituato in passato.

“Positive Charge” è un messaggio di positività per noi e il nostro pubblico. Il brano parla di situazioni ed emozioni, di superare le avversità e andare avanti verso il futuro. Brian Fallon

Nel 2018 la band del New Jersey era stata protagonista del suo più grande show europeo, suonando di fronte a oltre 12.000 spettatori alla OVO Wembley Arena di Londra.

I Gaslight Anthem avevano già annunciato nel 2022 che sarebbero tornati presto a suonare insieme e che era in cantiere un nuovo album, il sesto della carriera iniziata nel 2008 a New Brunswick, New Jersey. (La redazione)

