«Faenza, tieni botta!», il 26 maggio 2023 al Teatro Masini

Organizzato dal Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, Ridens e Artistation, si terrà venerdì 26 maggio 2023, dalle ore 19, al Teatro Masini della città faentina, l’evento culturale e musicale di solidarietà a favore degli alluvionati dal titolo Faenza tieni botta!

I proventi derivanti dall’ingresso saranno destinati agli alluvionati e alla ricostruzione della scuola di musica Artistation, punto di riferimento del futuro dello spettacolo e della musica faentina e del territorio.

Un evento per sperare in una rapida ripartenza della città di Faenza e del settore cultura, musica e spettacolo. Qui per saperne di più. (La redazione)

