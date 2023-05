Gianluca De Rubertis con il nuovo singolo «Le piramidi»

“Le piramidi” è un brano completamente verticale, in cui lo sguardo spazia dalla terra al cielo, penetrando la spina dorsale d’un solido antico millenni, fino all’universo infinito di linguaggi che fluttuano oltre i cieli, linguaggi nuovi e inusitati che per me sono la vita stessa. È una canzone in cui ho voluto dare una dignità a una dimensione più onirica e fantastica, in cui l’uomo e le piramidi sono entrambi “serbatoi di linguaggi nascosti”, in cui l’amore stesso diventa elettrico e megalitico per trionfare sui misteri dei millenni passati. Il brano ha un sapore pop e sinfonico, le trame orchestrali traghettano l’ascolto in uno spazio celeste e stellare.

Gianluca De Rubertis