Arlo Parks con il secondo album «My Soft Machine»

My Soft Machine è il secondo album della cantautrice britannica Arlo Parks, pubblicato il 26 maggio 2023 per Transgressive Records.

Si tratta di un lavoro estremamente personale che narra le esperienze della Parks mentre attraversa la sua giovinezza e il processo di crescita.

Per la musicista inglese, My Soft Machine è un dono, un collage, un diario con un sound influenzato da band come My Bloody Valentine e Fontaines DC; a proposito di quest’ultima formazione in un’intervista rilasciata a NME la Parks ha sottolineato l’importanza dell’album Skinty Fia.

Nel pubblicare questo My Soft Machine, la cantante ha voluto ringraziare tutti i suoi amici e collaboratori per averle dedicato tempo e cuore durante la realizzazione dell’album. (La redazione)

